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Трамп призвал американцев прививаться от кори

Общество

Он обеспокоен вспышкой «искорененного» заболевания

Трамп призвал американцев прививаться от кори
NIAID
Вакцинация

Вашингтон, 27 апреля 2019, 01:50 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп призвал жителей Соединенных Штатов сделать прививки от кори после того, как в стране была зафиксирована крупная вспышка заболевания, сообщает агентство Reuters.

«Вакцинация очень важна. Это (вспышка кори — прим. ИА REGNUM ) действительно сейчас происходит. Людям необходимо сделать прививки», — сказал американский президент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в США была зафиксирована крупнейшая за последние 25 лет вспышка кори. По данным местных СМИ, в настоящее время в Соединенных Штатах зафиксировано не менее 695 случаев заболевания корью, которое еще в 2000 году объявили «искорененным». Основные очаги заболевания сосредоточены в штатах Вашингтон и Нью-Йорк.

Читайте ранее в этом сюжете: Вспышка «искорененной» кори в США побила 25-летний рекорд

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Корь
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