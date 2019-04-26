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Каждый второй житель ЕС уверен, что прививки могут вызвать побочные эффекты

Общество

В ЕС – самый низкий в мире уровень доверия к прививкам, отмечают в Еврокомиссии

Каждый второй житель ЕС уверен, что прививки могут вызвать побочные эффекты
Иллюстрация: Torange.biz
Прививка

Рим, 26 апреля 2019, 16:20 — REGNUM  46% граждан Италии полагают, что прививки могут вызывать серьезный побочный эффект, передает в пятницу, 26 апреля, информагентство ANSA со ссылкой на итоги социологического исследования, заказанного Еврокомиссией.

32% граждан считают, что прививки ослабляют иммунную систему, а 34% — что прививки могут вызывать ту самую болезнь, от которой и должны защищать.

Показатели Италии сопоставимы со средними показателями в ЕС. С утверждением, что прививки могут вызывать серьезный побочный эффект, согласны 48% граждан Евросоюза.

Исследование подтвердило распространенность мифов о вреде прививок, отметил вице-президент Еврокомиссии Юрки Катайнен. По его словам, в ЕС — самый низкий в мире уровень доверия к прививкам, что само по себе является серьезным риском.

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Зарубежная хроника
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