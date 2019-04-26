Imperator: Rome — просто повтор предыдущих игр Paradox Development Studio?

Стокгольм, , 15:35 — REGNUM На специализированном оценочном сервисе Metacritic появились первые оценки стратегии Imperator: Rome. Критики высоко оценили проект и поставили ему 82 балла из 100.

Журналисты и критики отметили глубокую стратегическую составляющую игры, новую интересную систему торговли и множество удачных заимствований из прошлых игр Paradox Development Studio (Crusader Kings, Europa Universalis и др.).

Игроки оценили проект не так высоко — на Metacritic ему поставили 7,2 балла из 10. Многие геймеры считают, что игра получилась «пустой», недостаточно интересной и, что разработчики «просто сделали копию своих предыдущих игр». Однако они согласились с тем, что локации получились очень масштабными и проработанными, а графика в игре «выше всяких похвал».

Imperator: Rome — это стратегическая игра, разработанная шведской студией Paradox Development Studio. В ней геймеры смогут управлять одним из множества государств (всего в игре доступно более 400 игровых фракций) и развивать его по собственному усмотрению. Разработчики сообщают, что игровая карта получилась самой масштабной и детализированной из всех когда-либо созданных ими.

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