В Госдуме раскрыли подробности новой «дачной амнистии»

Москва, , 12:34 — REGNUM Глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия») рассказал о подробностях «дачной амнистии», передает корреспондент ИА REGNUM 26 апреля.

Предлагается восстановить действие «дачной амнистии» до 1 марта 2022 года в отношении жилых домов, жилых строений и садовых домов, которые построены на земельных участках, предоставленных до 4 августа 2018 года, то есть до вступления в силу последних изменений.

«Таким образом, оформление прав на них должно осуществляться в упрощенном порядке — при наличии права на земельный участок потребуется технический план, подготовленный в соответствии с декларацией об объекте, составленной владельцем», — уточнил Крашенинников.

В отношении строящихся жилых и садовых домов, строительство которых начато до 4 августа 2018 года, предлагается бессрочно установить упрощенный уведомительный порядок, когда в орган стройнадзора направляется не два, а одно уведомление — только об окончании строительства.

Также в Госдуме предлагают новшества, касающиеся подачи документов в Росрееестр на регистрацию прав. Планируется предоставить гражданам выбор: направить документы в Росреестр самим, либо ожидать их направления органом стройнадзора.

Для членов садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (СНТ) парламентарии предлагают продлить до 1 марта 2022 года правила приобретения земельных участков, находящихся в публичной собственности и предназначенных для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства. Сейчас члены СНТ имеют право приобрести участок в собственность бесплатно без проведения торгов, если такой участок образован из земли, предоставленной садовому товариществу до вступления в силу Земельного кодекса РФ.

Кроме того, до 1 марта 2022 года субъекты РФ смогут устанавливать предельные максимальные цены кадастровых работ.

Одновременно в отношении многоквартирных домов, построенных до 1 марта 2005 года, предлагается установить ограниченный срок — до 1 марта 2022 года для проведения органами местного самоуправления межевания земельного участка придомовой территории и постановки его на кадастровый учет.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в России значительно возросло число желающих продать свои дома в садоводческих товариществах. Так, в первом квартале 2019 года количество предложений о продаже дач увеличилось на 21,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. При этом спрос на покупку садовых участков увеличился всего на 0,7%, сообщает РБК. Причина — в налоге на недвижимость.

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