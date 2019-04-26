В Москве могут установить памятник малолетним узникам нацистских лагерей

Москва, , 12:49 — REGNUM В Москве могут возвести памятник малолетним узникам нацистских лагерей к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в общероссийской общественной организации «Офицеры России».

С соответствующей просьбой в мэрию Москвы обратится руководитель проекта «Добрый автобус» и «Центра добрых дел» Сабина Цветкова. Её идею уже поддержал народный художник Российской Федерации, скульптор Салават Щербаков.

«На мой взгляд, в городе Герое Москва должен быть сильный памятник в память о всех детях, замученных фашистами в концлагерях, это наш святой долг», — отметила Цветкова.

Салават Щербаков, в свою очередь, заявил, что для него такой наказ москвичей — святой долг.

«Есть памятник в Хатыни, есть памятник детям Беслана. Для меня, как для скульптора, будет очень почётно сделать эту скульптуру, поскольку это память для всех нас, для наших внуков и правнуков», — заявил Щербаков.

Сабина Цветкова пообещала обсудить данный вопрос с правительством Москвы и сделать все возможное, чтобы посодействовать в поиске места, где такой памятник может появиться.

Напомним, сейчас памятник детям, погибшим в нацистских концлагерях, находится в районе Тропарево-Никулино, на территории храма Архангела Михаила. Также есть монумент всем погибшим узникам в парке 30-летия Победы в районе Чертаново. Если инициатива Цветковой будет одобрена столичными властями, монумент могут возвести к празднованию 75-летия Великой Победы в 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в районе станции метрополитена Сокол в Москве появился сквер народного ополчения. Ранее депутатами Мосгордумы также было принято решение об установке в Москве четырёх памятников дивизиям народного ополчения, память которых не была увековечена.

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