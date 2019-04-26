В Керчи построят аллею памяти погибших в политехническом колледже

Керчь, Крым, , 12:01 — REGNUM В Керчи ведётся работа по созданию аллеи памяти погибших в Керченском политехническом колледже. Об этом на пресс-конференции в Симферополе 26 апреля сообщил глава администрации Керчи Сергей Бороздин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«По аллее работает несколько архитекторов из разных городов России. Первый проект мы уже получили от специалистов из Москвы, сейчас его рассматриваем», — отметил Бороздин.

По его словам, окончательный проект аллеи вынесут на городские общественные слушания.

«По финансированию строительства данной аллеи у нас есть предложение от общественных организаций, которые желают помочь городу», — добавил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков взорвал самодельную бомбу в столовой учебного заведения, а потом расстрелял учащихся и преподавателей из ружья. В результате трагедии погиб 21 человек, включая самого Рослякова.

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