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Глава Казахстана поручил усилить помощь пострадавшим от ядерных испытаний

Общество

26 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Восточно-Казахстанскую область

Семей, Казахстан, 26 апреля 2019, 11:07 — REGNUM  Помощь пострадавшим от работы Семипалатинского полигона должна оказываться на достойном уровне. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Семипалатинска (Семея), сообщил 26 апреля пресс-секретарь главы государства Берик Уали на своей странице в Facebook.

Президент отметил, что в настоящее время проводятся специальные исследования эффективности мероприятий по защите и реабилитации пострадавших от ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.

Токаев поручил правительству подготовить конкретные предложения по размеру социальной помощи населению прилегающих к полигону территорий.

Напомним, Семипалатинский полигон в Казахстане был закрыт 29 августа 1991 года. Закон о социальной защите пострадавших вследствие испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне был принят в 1992 году.

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Ядерное оружие
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