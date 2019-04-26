Глава Казахстана поручил усилить помощь пострадавшим от ядерных испытаний

Семей, Казахстан, , 11:07 — REGNUM Помощь пострадавшим от работы Семипалатинского полигона должна оказываться на достойном уровне. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Семипалатинска (Семея), сообщил 26 апреля пресс-секретарь главы государства Берик Уали на своей странице в Facebook.

Президент отметил, что в настоящее время проводятся специальные исследования эффективности мероприятий по защите и реабилитации пострадавших от ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.

Токаев поручил правительству подготовить конкретные предложения по размеру социальной помощи населению прилегающих к полигону территорий.

Напомним, Семипалатинский полигон в Казахстане был закрыт 29 августа 1991 года. Закон о социальной защите пострадавших вследствие испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне был принят в 1992 году.

Читайте также: В Казахстане отмечают день закрытия Семипалатинского полигона