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На юго-западе Китая задержан контрабандист с 30,6 кг опиума при нём

Общество

У него при себе было 14 упаковок опиума общим весом 30,59 кг

Куньмин, Китай, 26 апреля 2019, 10:13 — REGNUM  Полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая арестовала одного подозреваемого в перевозке наркотиков и изъяла у него около 30,6 кг опиума, сообщили в бюро общественной безопасности города Тэнчун, сообщает 26 апреля агентство Синьхуа.

Отдел по борьбе с наркотиками города Тэнчун получил в конце февраля наводку, согласно которой некий наркоторговец периодически занимается контрабандой запрещенных веществ из Мьянмы в Дэхун-Дай-Качинский автономный округ провинции Юньнань. Полиция немедленно направила группу следователей на границу с Мьянмой.

17 апреля в деревне Чжина уезда Инцзян был схвачен подозреваемый по фамилии Пай. У него при себе было 14 упаковок опиума общим весом 30,59 кг, а также незарегистрированный мотоцикл. В настоящее время подозреваемый задержан полицией и находится под стражей. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в уезде Яньшань провинции Юньнань были задержаны трое контрабандистов с 10,5 кг героина при них.

Читайте ранее в этом сюжете: В провинции Юньнань на юго-западе Китая полицией изъято 10 кг героина

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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