Савченко сравнила своё пребывание в тюрьме в России и на Украине

Киев, , 07:53 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, в отношении которой было возбуждено уголовное дело о подготовке терактов в центре Киева, сравнила российские и украинские тюрьмы. Выступая в эфире телеканала NewsOne, политик заявила, что условия содержания в пенитенциарных учреждениях двух стран «практически одинаковые». По её словам, разницы по методам работы, быту или помещениям, в которых она содержалась, особой нет: условия содержания отвечают условиям «советской системы».

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Надежда Савченко вернулась на работу в Верховную раду

Однако, как призналась Савченко, в российской тюрьме, где она содержалась после ареста в зоне боевых действий в Донбассе, к ней «было больше почёта, чем в украинской».

«Я вас, возможно, удивлю — в российской тюрьме было больше почёта. Я для них была чем-то непонятным, страной, Украиной, которую они не могут понять», — заявила Савченко.

Депутат также отметила, что во время заключения ей было морально тяжело, трудно было проходить через свидания сквозь стекло, «ощущать дух неволи».

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Оснований для повторного ареста Савченко на Украине нет — адвокат

Как сообщало ИА REGNUM, в России в марте 2016 года бывшая украинская военнослужащая Надежда Савченко была приговорена к 22 годам тюрьмы за убийство двух российских журналистов ВГТРК — Игоря Корнелюка и Антона Волошина. Она также была признана виновной в незаконном пересечении российской границы. Однако уже в мае того же года президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании украинской диверсантки. Она была обменена на двух бывших российских военных — Александра Александрова и Евгения Ерофеева, приговорённых на Украине к 14 годам лишения свободы. Они также были помилованы украинским президентом Петром Порошенко.

В марте 2018 года Надежду Савченко арестовали в Киеве, одновременно с этим с неё сняли депутатскую неприкосновенность. Генпрокуратура Украины подозревает депутата в подготовке государственного переворота, а также терактов в здании украинского парламента и администрации президента. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. В середине апреля 2019 года суд на Украине принял решение освободить Савченко из-под стражи.