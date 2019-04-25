Четверг, 25 Апреля 2019 года
18:33:45 МСК

Минобороны России уточнило информацию о смене униформы в ВДВ

Общество

Ранее ряд СМИ сообщил об «акции протеста» курсантов Рязанского ВДКУ имени Маргелова, якобы недовольных сменой цвета своих погон

Москва, 25 апреля 2019, 18:05 — REGNUM  Никаких изменений в парадной или повседневной униформе военнослужащих ВДВ не существует даже в стадии проекта, сообщил 25 апреля журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Конашенков подчеркнул, что сообщения, опубликованные 25 апреля рядом СМИ, о протестующих против смены цвета своих погон курсантах Рязанского училища ВДВ, являются проявлением желания сделать громкое публичное заявление, не разбираясь в сути вопроса и не проверяя информацию.

«Никаких нормативных документов об изменении формы одежды в Воздушно-десантных войсках не существует даже в проектах. Появившиеся сообщения о якобы замене погон у курсантов Рязанского ВДКУ стали следствием, к сожалению, нежелания отдельных лиц разобраться в данном вопросе вместе с руководством ВДВ, прежде чем делать какие-либо публичные заявления», — сказал Игорь Конашенков.

Напомним, ранее ряд СМИ на основе одной фотографии в соцсетях опубликовал сообщения о «массовой акции протеста» курсантов РВДКУ, возмущённых заменой традиционного для ВДВ голубого цвета своих погон на чёрный.

Читайте ранее в этом сюжете: «Массовая акция протеста» в училище ВДВ. Что это было в реальности

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Вооруженные силы России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить