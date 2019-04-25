Минобороны России уточнило информацию о смене униформы в ВДВ

Москва, , 18:05 — REGNUM Никаких изменений в парадной или повседневной униформе военнослужащих ВДВ не существует даже в стадии проекта, сообщил 25 апреля журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Конашенков подчеркнул, что сообщения, опубликованные 25 апреля рядом СМИ, о протестующих против смены цвета своих погон курсантах Рязанского училища ВДВ, являются проявлением желания сделать громкое публичное заявление, не разбираясь в сути вопроса и не проверяя информацию.

«Никаких нормативных документов об изменении формы одежды в Воздушно-десантных войсках не существует даже в проектах. Появившиеся сообщения о якобы замене погон у курсантов Рязанского ВДКУ стали следствием, к сожалению, нежелания отдельных лиц разобраться в данном вопросе вместе с руководством ВДВ, прежде чем делать какие-либо публичные заявления», — сказал Игорь Конашенков.

Напомним, ранее ряд СМИ на основе одной фотографии в соцсетях опубликовал сообщения о «массовой акции протеста» курсантов РВДКУ, возмущённых заменой традиционного для ВДВ голубого цвета своих погон на чёрный.

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