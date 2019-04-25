Более 500 жителей Ингушетии не могут выехать за пределы РФ

Магас, , 15:45 — REGNUM В Ингушетии оказались невыездными более 500 жителей республики. Они лишились права на выезд за границу РФ из-за своих долгов, в том числе по счетам за свет и газ и по штрафам за нарушение правил дорожного движения. Об этом в ходе встречи с главой республики сообщил руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по РИ Адам Горданов.

Всего по итогам первого квартала 2019 года ведомство вернуло организациям топливно-энергетического комплекса 9 млн 474 тысяч рублей, в том числе за газ — 6,166 млн рублей и за электроэнергию — 3,308 млн рублей. В работе с должниками самой действенной мерой, как отметил руководитель службы, являются рейды совместно с ГИБДД, ФСБ и МВД по региону.

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Напомним, в 2018 году приставы Ингушетии взыскали и перечислили в консолидированный бюджет почти 239 млн рублей. При этом прирост взысканных сумм по сравнению с аналогичным периодом 2017 года составил более 70%, а уровень выполнения годового планового задания — 136%».

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