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Бывший сотрудник намерен подать в суд на Rothmans за пристрастие к курению

Общество

Компания снабжала своего менеджера бесплатными сигаретами, и спустя 30 лет у него диагностировали рак

Лондон, 25 апреля 2019, 14:23 — REGNUM  Бывший сотрудник табачной компании намерен подать в суд на своего экс-работодателя British American Tabacco за то, что он спровоцировал у него рак легких. Об этом пишет газета Daily Mail.

Британец Нил Саймон работал в компании Rothmans, входившей в группу British American Tabacco, с 1982 по 1986 год. Во время работы компания предоставляла ему бесплатно более тысячи сигарет в месяц.

«Когда я начинал в Rothmans, я курил лишь изредка, а потом я стал заядлым курильщиком, потому что они продолжали давать мне так много сигарет», — заявил 57-летний Саймон. В 2018 году у него была выявлена неоперабельная стадия рака легких.

Британская благотворительная организация, занимающаяся проблемами Саймона, намерена найти людей с похожей судьбой и привлечь British American Tabacco к ответственности. В компании заявляют, что получавшие бесплатные сигареты сотрудники были предупреждены о возможных последствиях курения.

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Борьба с курением
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