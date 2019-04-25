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В Москве в Ботаническом саду зацвела сакура

Общество

«На 4 дня раньше, чем в 2018 году»

В Москве в Ботаническом саду зацвела сакура
Mark Kent
Вишня Саржента

Москва, 25 апреля 2019, 13:33 — REGNUM  25 апреля в Москве в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» зацвела первая сакура. Об этом сообщила пресс-служба сада на странице в соцсети Instagram.

«Первая сакура в Москве расцвела 25 апреля… — говорится в сообщении. — На 4 дня раньше, чем в 2018 году».

Отмечается, что в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» зацвела вишня Саржента, или вишня сахалинская с нежными розовыми цветками.

Как передавало ИА REGNUM, 20 марта 2019 г. в юго-западной префектуре Нагасаки (Япония) было подтверждено первое цветение сакуры в стране в текущем сезоне.

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