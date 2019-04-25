Турция оказала гуманитарную помощь жертвам наводнений в Афганистане

Кабул, , 12:47 — REGNUM Турецкое агентство по оказанию гуманитарной помощи предоставило продовольствие для тысяч семей в Афганистане, пострадавших от наводнений, сообщает 25 апреля Anadolu Ajansi.

Также в регионы, пострадавшие от действия стихии были направлены палатки, в которых некоторое время смогут жить люди, чьи дома были уничтожены водой. В основном помощь была направлены в провинцию Фарьяб.

Напомним, спустя несколько месяцев засухи в Афганистан пришел сезон дождей. Ливни не утихали на севере страны на протяжении нескольких недель. По официальным данным в результате наводнений погибли по меньшей мере 134 человека, тысячи домов были разрушены.

Основная проблема, затрудняющая ликвидацию последствий стихийных бедствий является неразвитость инфраструктуры в стране, ситуация отягчается многолетним внутренним конфликтом.

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