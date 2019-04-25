Каррикмакрос, , 12:43 — REGNUM

Ирландский политик Мэтт Карти рассказал пользователям Twitter, как его ноутбук взломали собственные дети. Пост появился в социальных сетях 23 апреля.

Истории предшествовал вопрос: деятелю власти было неясно, почему его ноутбук, находясь дома у источников электроэнергии, все равно постоянно разряжается. Несколькими часами позднее выяснилось, что дети Мэтта Карти нашли способ обмануть систему распознавания лиц Face ID, которая была установлена в качестве защиты от взлома.

https://twitter.com/mattcarthy/status/1120641557886058496

Дети использовали листовки с предвыборной кампании своего отца, на которых было изображено его лицо крупным планом на белом фоне. Они показывали картинку веб-камере ноутбука, и система Face ID считала, что компьютером пользуется сам Мэтт.

В Twitter родилось обсуждение: ругать ли детей за несанкционированное использование ноутбука или хвалить за смекалку и сообразительность. Публика преимущественно отзывалась положительно о шалости, а также посоветовала политику использовать пароль, потому что системы распознавания лиц обычно слабы как средство защиты.

Недавно Apple запатентовала технологию, которая может дополнить систему Face ID: к сервису может быть добавлен биометрический сканер сетчатки глаза.

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