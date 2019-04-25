Санкт-Петербург, , 11:54 — REGNUM Первый частный трамвай «Чижик» в Петербурге поедет по двум новым маршрутам в Красногвардейском районе к 1 сентября 2019 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в Смольном после того, как на трамвае прокатился вице-губернатор Эдуард Батанов.

Чиновник провел выездное совещание с концессионерами — представителями ПАО «Группа ЛСР» и ООО «Транспортная концессионная компания».

Они оценили организацию перевозок и эксплуатации действующих трамвайных маршрутов № 8 и № 64, а также ход реализации новых этапов трамвайной сети. Участники совещания воспользовались маршрутом № 8 от Ладожского вокзала до разворотного кольца на Хасанской улице, а затем проинспектировали участки на Ириновском проспекте, Рябовском шоссе, улице Потапова, а также строящееся депо.

В итоге было принято решение, что даже ради ускорения работ ограничивать движение одновременно на нескольких перекрестках в Красногвардейском районе будет недопустимо. Батанов подчеркнул, что все работы по новым маршрутам должны быть завершены в августе.

Еще до этого момента, в мае планируется запустить дополнительные трамваи по действующим маршрутам в часы пик.

На сегодня концессионер реконструировал около 2,5 км автодороги, построил примерно 8 км трамвайных путей, порядка 20 остановочных пунктов. Из 23 трамвайных составов поставили только 20, оставшиеся появятся летом после завершения строительства депо.

Таким образом, к 1 сентября в Красногвардейском районе начнут функционировать два новых трамвайных маршрута: № 63 по Ириновскому проспекту до улицы Передовиков и № 59 по улице Потапова до нового депо. Одновременно маршрут № 64 продлят по Ириновскому проспекту и Рябовскому шоссе до железнодорожной станции Ржевка.

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Напомним, первую очередь проекта запустили в марте 2018 года, к концу года завершили реконструкцию проспекта Наставников на участке от проспекта Косыгина до Ириновского проспекта. Жилые кварталы Красногвардейского района и станцию метро «Ладожская» связывают два маршрута, № 8 и № 64, на них работают по шесть вагонов. По данным Смольного, только по двум существующим маршрутам в месяц проезжает более 1,5 млн человек.

Добавим, трамвайный вагон «Чижик» является самым длинным в мире трехсекционным трамвайным вагоном, достигая 33,45 метра. У него есть две кабины управления, вагон вмещает до 376 человек, в нем работает бесплатный Wi-Fi.

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