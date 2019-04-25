Возможный заказчик нападения на чиновницу Гандзюк не хотел её убивать — ГПУ

Киев, , 10:10 — REGNUM Главу Херсонского облсовета Владислава Мангера обвиняют в том, что он заказал не убийство, а избиение херсонской чиновницы Екатерины Гандзюк, заявил 25 апреля официальный представитель Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) Андрей Лысенко на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, исходя из полученных доказательств, Мангеру изменили подозрение на статью «Умышленное тяжкое телесное повреждение, совершённое особо мучительным способом, или совершённое группой лиц, а также с целью запугивания потерпевшего или других лиц, или совершённое по заказу, или повлекшее смерть потерпевшего».

Лысенко добавил, что чиновника подозревают как возможного заказчика нападения на Екатерину Гандзюк. Изменено также подозрение пяти обвиняемым, которые возможно осуществили нападение на чиновницу.

«Ещё одного фигуранта по делу Гандзюк Игоря Павловского Шевченковский райсуд Киева оставил под стражей», — добавил Лысенко.

Напомним, в конце июля 2018 года помощницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк неизвестные облили кислотой. Позже она скончалась в одной из киевских больниц.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что к убийству чиновницы возможно причастен глава Херсонского облсовета Владислав Мангер, а также помощник депутата Верховной рады Николая Паламарчука Игорь Павловский.

Читайте также: Генпрокурор Украины рассказал в Раде о расследовании убийства активистки