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В одном из штатов Пакистана на работу в полицию будут брать трансгендеров

Общество

Представители ЛГБТ сообществ ликуют

Исламабад, 25 апреля 2019, 10:00 — REGNUM  В пакистанской провинции Синд впервые будет позволено трансгендерам служить в правоохранительных органах, сообщает 25 апреля Geo TV.

«Мы сделаем их частью полиции Синда. Они такие же граждане как и мы, поэтому их нужно поддерживать», — заявил генеральный инспектор полиции в провинции Сайед Калим Имам.

Представители ЛГБТ сообщества празднуют победу в связи с подобным решением властей, несмотря на то, что «дискриминация» по-прежнему сохраняется — это значительный шаг вперед, считают они.

Напомним, в 2009 году Верховный суд Пакистана разрешил так называемым трансгендерам получать удостоверение личности, в котором их пол указывается отличным от мужского или женского. В 2017 году впервые был выпущен соответствующий паспорт.

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