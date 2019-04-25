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Метро Петербурга будет открыто в Пасхальную ночь

Общество

Это сделано для удобства горожан и гостей города

Метро Петербурга будет открыто в Пасхальную ночь
Дарья Драй © ИА REGNUM
Петербургский метрополитен

Санкт-Петербург, 25 апреля 2019, 09:12 — REGNUM  В ночь с 27 на 28 апреля 2019 года, когда православные верующие России встречают праздник Пасхи, Петербургский метрополитен будет работать без ночного технологического перерыва. Об этом сообщили 25 апреля в пресс-службе подземки.

Работа метро в ночное время во время крупнейших светских и религиозных праздников стала в Петербурге доброй традицией, которую высоко оценили все, кто оказывался в центре города в такие дни и с помощью метро мог легко добраться до места ночлега.

В Пасхальную ночь для входа и выхода пассажиров будут открыты все вестибюли станций метро Петербурга, кроме вестибюля 1 станции «Проспект Ветеранов», вестибюля 2 станции «Ленинский проспект», вестибюля 2 станции «Площадь Ленина», вестибюля 1 станции «Девяткино», вестибюля 1 станции «Московская», вестибюля 2 станции «Невский проспект», а также вестибюлей станций «Технологический институт 1», «Площадь Александра Невского 2», «Достоевская» и «Спасская».

Пройти в метро в это время можно будет по проездным билетам и жетонам, но в кассах станций будут продаваться только жетоны за наличный расчет.

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