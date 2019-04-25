«Взаимоисключающие вещи»: о главной угрозе человечеству

Москва, , 08:10 — REGNUM То, что бывший директор Службы внешней разведки России Вячеслав Трубников назвал главной угрозой человечеству экологическую катастрофу, но при этом заявил о поддержке сторонников освоения Арктики, слышать довольно странно, считает российский координатор международной экологической коалиции «Реки без границ» Александр Колотов. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM цитаты из интервью с генералом, отметившим, что, в отличие от ситуации вокруг использования ядерного оружия, человечество не принимает достаточных мер для урегулирования экологических проблем и уменьшения риска изменения климата, он отметил:

«Довольно странно слышать в рамках одного заявления практически взаимоисключающие вещи. Говорить о том, что главной угрозой человечеству является экологическая катастрофа, что природа изменится так, что люди просто не смогут в ней жить — и тут же поддерживать планы по промышленному освоению Арктики, подчеркивая, что она является «иммунной системой» региона и «кухней погоды» для всего мира. Увы, экологическая и экономическая целесообразность далеко не всегда идут рука об руку».

Напомним, ранее бывший директор Службы внешней разведки России Вячеслав Трубников заявил, что экологическая катастрофа представляет более серьезную угрозу миру, чем ядерное оружие. Но при этом генерал выразил поддержку решению осваивать Арктику.

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