Twitter оспорил решение московского суда о штрафе в 3000 рублей

Москва, , 07:50 — REGNUM Представитель соцсети Twitter намерены отменить решение об административном штрафе за отказ предоставить информацию о локализации персональных данных своих пользователей на территории России. С соответствующей жалобой они обратились в Таганский суд Москвы, сообщила пресс-секретарь суда Юлия Сухинина.

«Жалоба от Twitter поступила в суд, но пока не назначена к рассмотрению в апелляционной инстанции», — заявила пресс-секретарь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роскомнадзор направил администрации Twitter письма с требованием подтвердить хранение личных данных российских граждан на территории РФ, как того требует российское законодательство, однако внятного ответа ведомство не получило. В итоге Роскомнадзор обратился в суд, и Twitter был оштрафован.

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