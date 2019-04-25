ВОЗ: Детей надо переключить с гаджетов на активные игры

Женева, Швейцария, , 03:36 — REGNUM Необходимо срочно отказаться от практики, когда маленькие дети проводят много времени за играми в телефонах и планшетах, сообщает Всемирная организация здравоохранения.

Из-за того, что с детства формируется привычка сидеть за играми, снижается продолжительность жизни. Так, по данным ВОЗ, каждый год из-за гиподинамии умирают более пяти миллионов человек.

Организация призвала переключить детей с компьютерных игр на игры, предполагающие физическую активность. Это не только поможет бороться с проблемой ожирения, но и хорошо скажется на психическом здоровье детей.

Рекомендуется сократить время, которое дети проводят у экранов гаджетов. Для детей младше года такие игры вообще недопустимы. Для детей двух — трёх лет допустимо играть в компьютерные игры не более часа в сутки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным на конец 2018 г., в России 91% родителей выступает за контроль над деятельностью детей в интернете.

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