Движение в Москве ограничат 9 мая в связи с шествием «Бессмертный полк»

Москва, , 17:56 — REGNUM Движение транспорта по ряду улиц в центре Москвы будет ограничено 9 мая в связи с проведением шествия «Бессмертный полк». Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса столицы.

Начиная с 5:00 и до окончания мероприятий движение будет перекрыто на улицах 1-я Тверская-Ямская, Тверская, Моховая и Охотный Ряд, в Театральном проезде, на Кремлёвской и Москворецкой набережных, а также Большом Москворецком мосту.

Кроме этого, с 8:00 и до окончания мероприятий будет ограничено движение на участке Ленинградского проспекта от Третьего транспортного кольца до улицы 1-я Тверская-Ямская и на съездах с ТТК на Ленинградский проспект в сторону области.

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