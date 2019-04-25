Мрачные прогнозы по реновации начали сбываться

Москва, , 05:21 — REGNUM В тот период, когда реновация была лишь предметом обсуждения, тех, кто прямо указывал на опасности и неудобства, из реновации проистекающие, официальные органы относили к числу алармистов. Теперь же, когда обновление перешло к стадии проектов планировки реновируемых кварталов, мрачные прогнозы пессимистичных экспертов, похоже, начинают сбываться. О том, как обещания всё улучшить вновь расходятся с реальным воплощением идей, рассказывают корреспонденты ИА REGNUM Дарья Антонова и Игорь Свирин.

На месте сносимых пятиэтажек планируется построить новые дома, в которых только жилая часть будет в 4 с лишним раза больше. Само по себе это утверждение не выглядит угрожающим, но если оценить плотность и этажность застройки, а также насыщенность социальными и образовательными объектами, то картина выглядит воистину угрожающей. Непонятно становится, как при воплощении реноваторских идей удастся избежать появления пресловутых «каменных джунглей», когда ради плотности застройки приносятся в жертву и здоровье жителей, оказывающихся в каменном мешке, и, что самое возмутительное, условия жизни детей.

Последнее особенно тревожит хотя бы потому, что количество детсадовских мест в запланированных к обновлению районах не предполагается увеличить. Это уже вызвало беспокойство жителей, однако аргументы сторонников реновации остаются теми же: мол, все текущие неурядицы связаны лишь с процессом переселения из опостылевших хрущоб, а как только место освободится от жителей, строители развернут невиданные красоты, настоящий эталон функциональности и удобства. Только вот, глядя на то, что запроектировано на данный момент, верится в эти обещания всё меньше.

Читайте статью Дарьи Антоновой и Игоря Свирина Реновация в Москве: сверхуплотнение и дефицит соцобъектов.