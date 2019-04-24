Учителя Италии общались с министрами до шести утра и отменили забастовку

Рим, , 15:55 — REGNUM Представители профсоюзов сферы образования Италии достигли договоренности с правительством страны и отменили намеченную на 17 мая забастовку, сообщил на своей странице в Facebook в среду, 24 апреля, премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Заседавшие до шести утра министры и профсоюзные лидеры рассматривали два вопроса: увеличение финансирование сферы образования и решение проблемы сотрудников с временными контрактами.

В правительстве, несмотря на ограниченность ресурсов, осознают, что в школу нужно вкладывать больше средств, а доходы учителей должны соответствовать той ответственности, которую они несут, отметил Конте.