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Учителя Италии общались с министрами до шести утра и отменили забастовку

Общество

Профсоюзы и правительство достигли договоренности

Рим, 24 апреля 2019, 15:55 — REGNUM  Представители профсоюзов сферы образования Италии достигли договоренности с правительством страны и отменили намеченную на 17 мая забастовку, сообщил на своей странице в Facebook в среду, 24 апреля, премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Заседавшие до шести утра министры и профсоюзные лидеры рассматривали два вопроса: увеличение финансирование сферы образования и решение проблемы сотрудников с временными контрактами.

В правительстве, несмотря на ограниченность ресурсов, осознают, что в школу нужно вкладывать больше средств, а доходы учителей должны соответствовать той ответственности, которую они несут, отметил Конте.

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Политическая жизнь Италии
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