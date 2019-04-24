Шри-ланкийские террористы учились за границей

Шри-Джаяварденепура-Котте, , 15:55 — REGNUM Террористы, устроившие серию взрывов на Шри-Ланке, имели хорошее образование и относились к среднему классу, многие из них жили или учились за рубежом. Об этом рассказал министр обороны островного государства Руван Виджевардена, сообщает 24 апреля The Guardian.

Виджевардена отметил, что один из террористов проходил обучение в Великобритании, а затем поступил в аспирантуру в Австралии. Позднее он перебрался на Шри-Ланку.

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Известно также, что террористы планировали и другие атаки. Они намеревались устроить взрывы в одном из крупных отелей и в индийском посольстве, однако по каким-то причинам не сделали этого.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля на Шри-Ланке произошли восемь взрывов, в результате которых погибли 359 человек. Террористы, которые активировали бомбы, также погибли. К настоящему моменту задержаны более 60 подозреваемых в организации терактов.

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