Скандал с чучелом Иуды в Польше не утихает

Варшава, , 15:28 — REGNUM Большой резонанс в польском обществе вызвало сожжение в городе Прухнике в Подкарпатье чучела Иуды. Первыми на это отреагировали в Израиле. Всемирный еврейский конгресс увидел в этом антисемитизм.

В последующие дни высказаться о произошедшем посчитали нужным многие медийные персоны.

Как заявил председатель епископского Комитета по диалогу с иудаизмом епископ Рафал Марковский, католическая церковь не одобряет практик, не согласующихся с человеческим достоинством. «Католическая церковь никогда не будет терпеть проявления презрения к членам какой-либо нации, в том числе к еврейскому народу», — сказал он.

Резко осудил организаторов акции министр внутренних дел Польши Йоахим Брудзинский. «Какие черти появились в Прухнике, если после нескольких лет перерыва и несмотря на призывы местного пастора возродили идиотскую псевдорелигиозную традицию? Цена для авторитета церкви, Польши и поляков может быть слишком велика», — написал он в Твиттере.

Не столь категоричен был бывший президент Польши Бронислав Коморовский. Он сказал, что поначалу даже не придал особого внимания данной новости. «Это просто такая старая традиция», — сказал он. По его мнению, надо быть поосторожнее с традициями, в которых присутствует хотя бы символическое насилие, но, с другой стороны, надо не переусердствовать в осуждении произошедшего.

Бургомистр Прухника Вацлав Школа открестился от произошедшего, заявив, что никто из городских властей не санкционировал акцию и не участвовал в ней.

В отличие от министра внутренних дел, районная прокуратура в городе Ярославе поручила полиции провести проверку всего связанного с событием: выявить организаторов, участников, изучить все фото‑ и видеоматериалы.

Издание gazeta.pl также приводит слова комментаторов в интернете. «Иисус тоже был евреем, как и Иуда», говорят одни. Почему тогда распятие не трактуется как издевательство над евреем? «Потому что Иисус не изображается как стереотипный еврей», — возражают другие.

Традиция побивания чучела Иуды известна в Польше с XVIII и была ещё широко распространена в первой половине ХХ века. Это действе случалось всё реже, а в последние десять лет не отмечалось вообще. Особенно неприятным является то, что «побитие Иуды» произошло сейчас, когда вокруг Польши идёт острая дискуссия об участии поляков в нацистских преступлениях против евреев в ходе Второй мировой войны.

Читайте ранее в этом сюжете: Польскую традицию сжигать чучело Иуды заподозрили в антисемитизме