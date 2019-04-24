За последний год в Афганистане 11 тысяч гражданских стали жертвами войны

Кабул, , 16:15 — REGNUM 23 апреля Независимая комиссия Афганистана по правам человека представила официальный доклад, согласно которому за последний год по солнечной хиджре (с марта 2018 г. по март 2019 г.) жертвами продолжающегося конфликта в Афганистане стали более 11 тысяч мирных жителей.

По сообщению афганского новостного издания Tolo News, в ходе пресс-конференции, посвященной новому докладу, глава Независимой комиссии Афганистана по правам человека Сима Самар заявила, что в сравнении с прошлым годом по солнечной хиджре количество жертв конфликта среди мирного населения увеличилось на 19%.

Сима Самар отметила, что, хотя было зафиксировано некоторое снижение числа погибших в результате военных действий, значительно увеличилось число мирных жителей, получивших травмы и ранения различной степени тяжести в результате конфликта.

Согласно докладу, в большинстве случаев причинами жертв среди мирного населения были действия, предпринимаемые боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).