Король Бахрейна даровал гражданство группе осужденных лиц

Манама, , 16:27 — REGNUM Король Бахрейна Хамад ибн Иса Аль Халифа вновь даровал гражданство 551 человеку. Ранее эти лица были признаны виновными в совершении преступлений и на основании судебных решений лишены гражданства Королевства. Об этом сообщает саудовское новостное издание SAP.

Комментируя свое решение, король Бахрейна подчеркнул, что «оценка действий осужденных должна основываться на четких критериях, которые касаются фактора серьезности совершенных преступлений и их последствий для общества. Кроме того, Хамад ибн Иса Аль Халиф добавил, что необходимо понимать представляют ли осужденные опасность для национальной безопасности страны.

Сообщается, что король Хамад попросил министра внутренних дел Бахрейна изучить постановления об аннулировании гражданства и подготовить список лиц, гражданство которых подлежит восстановлению.