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В Бангладеш приговорили к смерти двоих мужчин

Общество

Приговоренные признаны виновными в военных преступлениях, совершенных в 1971 году

Дакка, 24 апреля 2019, 13:49 — REGNUM  Суд Бангладеш приговорил к смертной казни двух мужчин, признанных виновными в совершенных в 1971 году преступлениях, сообщает 24 апреля Anadolu Ajansi со ссылкой на свои источники.

По их словам, 88-летний Сохраб Факир и 80-летний Хедайет Улла осуждены к смерти за массовые убийства, похищения людей, а также поджоги, которые были совершены во время освободительной войны Бангладеш от Пакистана.

Правозащитные организации, в частности Amnesty International и Human Rights Watch, выразили обеспокоенность в связи с «несправедливым судебным разбирательством».

Международный трибунал по преступлениям Бангладеш, вынесший приговор двум пожилым мужчинам, регулярно подвергается обвинениям в связи с политической ангажированностью вердиктов, которые выносятся под предлогом борьбы с военными преступлениями.

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