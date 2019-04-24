Новосибирск, , 11:01 — REGNUM

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сегодня, 24 апреля, подписал распоряжение об установлении карантина на территории села Осинники Палецкого сельсовета Баганского района. Как указывается в документе, карантин по бешенству в селе устанавливается на два месяца «на основании представления начальника управления ветеринарии Новосибирской области от 17 апреля», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Установить с 25 апреля 2019 года по 25 июня 2019 года на территории села Осинники Палецкого сельсовета Баганского района Новосибирской области ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству с угрожаемой зоной: село Большие Луки, село Владимировка, село Красный Остров, село Лепокурово, село Палецкое Палецкого сельсовета Баганского района Новосибирской области», — говорится в распоряжении.

На весь срок карантина на территории села Осинники будут действовать ограничения на оборот животных, в том числе запрещены выставки собак и кошек, торговля домашними животными, вывоз собак и кошек за пределы территории села, отлов диких животных.

Управлению ветеринарии области поручено разработать план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага и предупреждению новых случаев болезни.

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, о том, что на территории села Осинники Палецкого сельсовета Баганского района Новосибирской области зафиксированы случаи заболевания животных бешенством до этого момента не сообщалось ни в официальных источниках информации, ни в местных СМИ.