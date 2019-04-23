Москва, , 18:18 — REGNUM

17 мая отмечают Международный день детского телефона доверия. В этот день Фонд поддержки детей, создавший единый общероссийский телефон доверия для детей, подростков и их родителей 8−800−2000−122, проведёт всероссийскую акцию «Баланс доверия». В её рамках вся страна сможет посмотреть и принять участие в телемосте, который будет транслироваться из столичной студии. По словам организаторов, мероприятие покажут на сайте детского телефона доверия telefon-doveria.ru. Начало в 12:00 по московскому времени.

Звёздные гости, специалисты — психологи, дети, подростки и их родители соберутся, чтобы «проверить баланс доверия» и обсудить, как его пополнить, насколько важно иметь возможность получить консультацию психолога, если вдруг в жизни возникла сложная ситуация.

Гостям студии можно будет задать вопросы онлайн — на сайте telefon-doveria.ru, а также в группах детского телефона доверия в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook. В ходе телемоста шесть финалистов конкурса получат шанс выиграть велосипед.

Жители Белгорода, Уфы, Тюмени и Архангельска смогут поучаствовать в телемосте лично. В этих городах пройдут велопробеги, включения с которых будут транслироваться во время телемоста в Москве.

Велозабеги — тематические. Каждый из них будет посвящён одному из принципов телефона доверия 8−800−2000−122. Для Архангельска основной темой станет доступность психологической помощи из любой точки страны, в Уфе напомнят о бесплатности звонка с любого телефона, велозаезд в Белгороде пройдёт под эгидой безопасности (анонимности и конфиденциальности), а Тюмень подчеркнёт возможность получить психологическую помощь в любое время дня и ночи. В московской студии коснутся базового принципа — опытности и квалифицированности специалистов профессиональных психологов, отвечающих на звонки.

Организаторы отмечают, что главной задачей участников станет не добраться до финиша первым, а правильно выполнить задания на пути к финишу, проехав отрезки маршрута, символизирующие основные сферы жизни подростка: учебу, семью, отношения, увлечения. На финише в каждом из городов участники акции откроют одну из четырёх цифр, которые составляют телефон доверия, — 8, 0, 2 и 1. Город, выходя на финише на связь с московской студией, озвучит свою цифру, которая появится на табло московской студии. Таким образом, все финишировавшие участники совместно «зажгут» весь номер 8−800−2000−122.

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, приглашает жителей Белгорода, Уфы, Тюмени и Архангельска активно и интересно отметить Международный день детского телефона доверия.

Жители других регионов могут поучаствовать в онлайн-конкурсе, который стартует 1 мая, а 17 мая будут определены его финалисты.

Справка:

Единый общероссийский детский телефона доверия 8−800−2000−122 для детей, подростков и их родителей создан в 2010 году Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Во всех субъектах Российской Федерации специалисты оказывают квалифицированную психологическую помощь. Звонок с любого мобильного и стационарного телефона бесплатный и анонимный. На сегодняшний день к номеру подключено 222 организаций по всей стране. В 67 регионах телефон доверия оказывает помощь своим абонентам в круглосуточном режиме. В 2019 году детский телефон доверия принял 9-миллионный звонок. Для тех, кто боится сделать первый звонок, на сайте telefon-doveria.ru работает онлайн-чат с психологами.