Marvel Studios предложила фанатам вспомнить все сцены после титров

Лос-Анджелес, США, , 18:35 — REGNUM Marvel Studios запустила в своём Twitter-аккаунте серию публикаций, призванных напомнить фанатам обо всех сценах после титров в фильмах компании. Своеобразный флешмоб начался с фильма «Железный Человек» и закончился «Капитаном Марвел».

https://twitter.com/MarvelStudios/status/1120358295556902912

Marvel Studios представили секретные сцены из 21-го фильма. При этом во многих картинах была не одна сцена, а две или три (целых пять в случае со «Стражами Галактики 2»). Самая первая из них — эпизод в конце фильма «Железный Человек» (2008 год), в котором Тони Старк впервые встречает Ника Фьюри. Все эти сцены подводят зрителей к скорой премьере «Мстители: Финал».

«Мстители: Финал» — новый фильм от компании Marvel Studios, сюжетно продолжающий «Войну бесконечности». Премьера состоится 25 апреля 2019 года. По сюжету половину жителей Вселенной уничтожил щелчок Таноса, а оставшимся героям предстоит вновь объединиться и дать отпор безумному титану.

Напомним, что ранее компания Epic Games анонсировала новое событие для игры Fortnite, приуроченное к премьере «Финала». Разработчики приложили к анонсу изображение персонажа игры с щитом Капитана Америки и фразу «Любой ценой», которая часто звучит в одном из трейлеров фильма.

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