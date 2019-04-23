Киборги и лёд: разработчики анонсировали последнего героя Mortal Kombat 11

Нью-Йорк, США, , 12:55 — REGNUM На YouTube-канале игры Mortal Kombat вышел анонс последнего бойца для одиннадцатой части франшизы. Им стала Фрост, ученица Саб-Зиро.

Фрост появлялась и в других частях Mortal Kombat, однако с выхода перезапуска (2011 год) она впервые стала полноценным игровым персонажем. Как и свой учитель, девушка использует магию льда во всех своих боевых приёмах.

Помимо этого, Фрост является киборгом — в анонсирующем ролике её голову присоединяют к механическому телу. В связи с этим у неё есть уникальное Fatality (особый добивающий приём). В отличие от других персонажей, убивающих соперника, Фрост превращает его в киборга.

Напомним, что релиз Mortal Kombat 11 состоялся сегодня, 23 апреля. Разработкой проекта занималась студия NetherRealm, а его сюжет расскажет о путешествиях во времени и противостоянии персонажей франшизы своим более молодым копиям. Игру высоко оценили критики, на специализированном оценочном сервисе Metacritic она получила 83 балла из 100.

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