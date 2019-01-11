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Двум жителям Дагестана грозит тюрьма за кражу конфет и жвачек

Происшествия

Их подозревают в похищении имущества на сумму свыше 186 тысяч рублей

Махачкала, 11 января 2019, 13:06 — REGNUM  Двое работников склада кондитерских изделий задержаны в Махачкале. Их подозревают в краже 32 ящиков жевательной резинки и четырёх ящиков шоколадных конфет на общую сумму более 186 тысяч рублей, сообщили ИА REGNUM 11 января в пресс-службе МВД Дагестана.

Следствие считает, что задержанные занимались хищениями со склада в течение более двух месяцев — с 7 октября по 8 декабря 2018 года. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата», им грозит до пяти лет лишения свободы. Также проверяется причастность подозреваемых к другим аналогичным преступлениям.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что 28 декабря 2017 года житель города Сургута похитил с детского праздника мешок с подарками на Новый год. Без сладостей местных ребят оставил 31-летний злоумышленник, который в тот же день был задержан сотрудниками полиции.

Инцидент произошёл в одном из музеев города во время праздничного мероприятия. «Сургутский Гринч», как прозвали хулигана местные СМИ, унес с собой мешок, который был оставлен без присмотра у входа в заведение. Как уточнили в полиции, украдено было имущество на сумму более 12 тысяч рублей.

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