«Любой ценой»: игроки Fortnite смогут почувствовать себя героями Marvel

Кэри, США, , 10:56 — REGNUM Компания Epic Games анонсировала новое тематическое событие для Fortnite в официальном Twitter-аккаунте игры. Оно будет посвящено фильму «Мстители: Финал» и начнётся 25 апреля.

https://twitter.com/FortniteGame/status/1120326459220987904

В анонсе событие называется «Fortnite x Avengers». К своей публикации разработчики приложили изображение персонажа игры с щитом Капитана Америки на левой руке и фразу: «Whatever it takes» («Любой ценой»). Её главные герои фильма повторяют в одном из официальных трейлеров.

Однако никаких подробностей предстоящего ивента опубликовано не было. Игроки предполагают, что в Fortnite вернётся Танос. Именно ему было посвящено тематическое событие прошлого года во время проката «Войны бесконечности».

Напомним, что ранее в Fortnite появилось обновление под названием «Воздушный бой». В нём геймеры могли сражаться с другими игроками, используя самолёты. Главная цель нового режима — сбить аппарат противника и при этом самому не коснуться земли. За победы в «Воздушном бое» победителям полагались новые облики.

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