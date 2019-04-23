Остановочный пункт МЦД откроется у технополиса «Москва»

Москва, , 10:25 — REGNUM Возле технополиса «Москва» и центра «Сколково» откроются платформы Московских центральных диаметров (МЦД), сообщает 23 апреля официальный портал мэра и правительства Москвы.

В «Сколково» трудятся около 15 тысяч человек, путь до ближайшей станции метро «Славянский бульвар» занимает у них до одного часа. МЦД, согласно сообщению, позволит добираться до Белорусского вокзала менее чем за 30 минут.

В пешей доступности от технополиса «Москва», где работают около 8 тысяч человек, есть станция метро «Текстильщики». МЦД даст дополнительные транспортные возможности.

«Ожидаем, что с запуском первых двух диаметров ежедневный поток автомобилей из области в Москву уменьшится на 12 тысяч машин. В будущем показатель будет расти», — заявил вице-мэр Москвы Максим Ликсутов.

МЦД-1 и МЦД-2 планируется запустить в конце 2019 — начале 2020 года.