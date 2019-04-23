В Екатеринбурге 2 млрд рублей перенесли на 2019 год

Екатеринбург, , 10:20 — REGNUM Расходы екатеринбургского бюджета в 2018 году составили 42 млрд 129 млн рублей, что оказалось меньше ожидаемого почти на 2 млрд рублей. Вопрос заинтересовал городских депутатов на заседании гордумы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Главе финансового департамента мэрии Анне Турунцевой был задан вопрос, куда пропали указанные 2 млрд. При этом ряд статей — капремонт дорог и газификация — были недофинансированы на несколько миллиардов рублей, отметили депутаты.

Чиновница ответила, что часть суммы не было освоено благодаря экономии, другая часть — из-за того, что были перенесены ряд работ, на которые должны были пойти средства. Эти траты перенесли на 2019 год.

Доходы же бюджета составили 42 млрд 862 млн рублей.

Ранее, 11 апреля, отчёт об исполнении екатеринбургского бюджета в 2018 году утвердили на публичных слушаниях.

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