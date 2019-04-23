Почти 360 преступлений совершили иностранцы в Дагестане за 2018 год

Махачкала, , 10:02 — REGNUM Порядка 414 тысяч иностранных граждан въехало в Дагестан за 2018 год через пункты пропуска государственной границы РФ. Годом ранее эта цифра была почти на 36% больше и составляла более 562 тысяч человек. Такие данные 22 апреля в ходе совещания по обеспечению правопорядка привёл глава Дагестана Владимир Васильев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе руководителя региона.

«Сегодня идут мощные миграционные потоки. Наверное, мы пережили пик, но проблема остается острой и не поддающейся решению по ряду направлений», — заявил лидер субъекта.

Васильев подчеркнул, что неконтролируемый въезд иностранных граждан и лиц без гражданства, их незаконное пребывание на территории республики не только осложняют социально-экономическое положение, но и негативно влияют на состояние криминогенной обстановки и наносят ущерб безопасности.

В 2018 году иностранные граждане на территории Дагестана совершили 359 преступлений, Но самое опасное, считает Васильев, что незаконная миграция порой является причиной усиления радикализма и разжигания межнациональных и межконфессиональных противоречий.

В ходе совещания также был затронут вопрос привлечения рабочей силы из-за рубежа. Глава Дагестана отметил, что необходимо уходить «от незаконной рабочей армии», которая является питательной почвой для нелегальной миграции. При этом политик заявил о важности создания условий для адаптации и интеграции законопослушных иностранцев, защиты их прав и свобод.

«Нужно не только выявлять тех, кто работает без регистрации, но и устранять условия для нелегальной трудовой деятельности. Для этого необходим постоянный контроль за соблюдением положений миграционного законодательства, нужно следить за налоговой дисциплиной и так далее. Важно отслеживать эффективность и пользу труда иностранных работников, влияние иностранной рабочей силы на экономику нашей республики», — сказал Владимир Васильев.

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Как сообщало ИА REGNUM, за 2018 год из Дагестана принудительно были выдворены 342 нелегальных мигранта. Подавляющее большинство из них — это приезжие из Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана. В 2017 году из Дагестана за пределы России были выдворены 288 иностранных граждан.

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