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Принудительно домой: из Дагестана в 2018 году были выдворены 342 мигранта

Общество

В течение пяти лет им теперь запрещён въезд в Россию

Махачкала, 23 января 2019, 18:15 — REGNUM  Из Республики Дагестан в 2018 году были выдворены 342 нелегальных мигранта. Приехавшие из-за рубежа не имели документов, разрешающих проживать на территории России. Подавляющее большинство нарушителей миграционного законодательства — выходцы из Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана. По закону им теперь запрещен въезд в страну в течение пяти лет, сообщили ИА REGNUM 23 января в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов по Дагестану.

До принудительного выдворения мигранты располагались в центре временного содержания иностранных граждан. За это время для них были оформлены необходимые документы и приобретены проездные билеты на родину. За счёт средств федерального бюджета Россию покинул 201 человек, остальные — за свой счет, а также на средства родственников или работодателей.

Напомним, в течение 2017 года из Дагестана были выдворены за пределы России 288 граждан иностранных государств, незаконно находящихся на территории страны. Отмечалось, что среди них превалировали выходцы из Азербайджана, Узбекистана и Вьетнама.

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Миграция, гражданство, паспортизация
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