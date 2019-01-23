Принудительно домой: из Дагестана в 2018 году были выдворены 342 мигранта

Махачкала, , 18:15 — REGNUM Из Республики Дагестан в 2018 году были выдворены 342 нелегальных мигранта. Приехавшие из-за рубежа не имели документов, разрешающих проживать на территории России. Подавляющее большинство нарушителей миграционного законодательства — выходцы из Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана. По закону им теперь запрещен въезд в страну в течение пяти лет, сообщили ИА REGNUM 23 января в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов по Дагестану.

До принудительного выдворения мигранты располагались в центре временного содержания иностранных граждан. За это время для них были оформлены необходимые документы и приобретены проездные билеты на родину. За счёт средств федерального бюджета Россию покинул 201 человек, остальные — за свой счет, а также на средства родственников или работодателей.

Напомним, в течение 2017 года из Дагестана были выдворены за пределы России 288 граждан иностранных государств, незаконно находящихся на территории страны. Отмечалось, что среди них превалировали выходцы из Азербайджана, Узбекистана и Вьетнама.