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В Москву в мае могут прийти ураганы

Общество

Ухудшения погоды можно ожидать в мае и июне

Москва, 23 апреля 2019, 09:47 — REGNUM  В ближайшие два месяца в Москву могут прийти ураганы и штормовые ветра из-за вторжения холодных воздушных масс из Арктики. Об этом 23 апреля сообщил заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук (РАН) Владимир Семенов в интервью агентству «Москва».

По словам Семенова, такие явления, как штормовой ветер и ураганы, часто происходят во второй половине мая или в начале июня, «когда воздух в Московском регионе достаточно хорошо разогревается, а в Арктике остается холодным и контрастность воздушных масс усиливается».

Он добавил, что, согласно исследованиям, такая контрастность в последние несколько десятилетий участилась, что говорит о том, что интенсивность неблагоприятных явлений будет увеличиваться.

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