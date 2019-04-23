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Эксперты Роскачества не нашли высококачественных яиц на прилавках РФ

Общество

«Все яйца, представленные в веерном исследовании, были безопасны»

Эксперты Роскачества не нашли высококачественных яиц на прилавках РФ
thedabblist
Куриные яйца

Москва, 23 апреля 2019, 09:40 — REGNUM  Проверку куриных яиц высшей и отборной категории 38 торговых марок завершило в преддверии Пасхи Российская система качества (Роскачество). Об этом сообщается на сайте организации.

Так, эксперты проверили куриные столовые яйца по 35 показателям качества и безопасности. В частности, специалисты проверяли продукцию на наличие антибиотиков, сальмонеллы и иных патогенных микроорганизмов, а также обращали внимание на свежесть яиц, состояние скорлупы и наличие витаминов (А, Е, D3 и другие).

«Все яйца, представленные в веерном исследовании, были безопасны… — говорится в сообщении. — Специалисты не выявили в них тяжелых металлов, пестицидов, антибиотиков, повышенного количества микроорганизмов и бактерий группы кишечной палочки».

Отмечается, что яиц, которые бы полностью соответствовали критериям высококачественной продукции, в текущем году не выявили. Предыдущая проверка выявила двух производителей — «Лента» и «Самое вкусное», которые получили за свою продукцию «Знак качества».

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Согласно результатам испытаний, продукция всех брендов содержала необходимое количество витаминов А, Е, D3, однако почти все образцы выявили нехватку омега-3 и омега-6. Кроме того, специалисты выяснили, что почти все куриные яйца были свежими.

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