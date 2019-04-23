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В Японии поступил в продажу воздух уходящей эпохи

Общество

Сувенир пользуется спросом, уверяют продавцы

Токио, 23 апреля 2019, 08:20 — REGNUM  Консервированный воздух подходящей к концу эпохи Хэйсэй начали продавать в японском городе Сэки, расположенном на острове Хонсю. Баночка, запечатанная на исходе правления императора Акихито, стоит около $10, передает телеканал NHK.

Предприниматели из Сэки утверждают, что имеют особые права на продажу «воздуха эпохи», ведь название одного из районов города обозначают те же иероглифы, что и слово «Хэйсэй». Баночка, в которую положена отчеканенная при Акихито монета в пять иен, стоит 1088 иен ($9,7).

Сувенир пользуется спросом, уверяют продавцы.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля в Японии завершится эра Хэйсэй — «Установление мира», которая длилась 31 год. В этот день отречется от престола 89-летний император Акихито, и власть 1 мая перейдет к его старшему сыну, 59-летнему принцу Нарухито. Период правления нового монарха будет называться Рэйва, «Прекрасная гармония».

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