800 миллионов рублей потратят в Приморье на коммуналку

Владивосток, , 06:41 — REGNUM В 2019 году планируется вложить в ремонт коммунальных сетей порядка 800 млн рублей, рассказал в своём отчете губернатор Приморья Олег Кожемяко представителям краевого Законодательного собрания, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Так же глава региона отметил, что для обеспечения нормальной работы коммунальной инфраструктуры требуется системный и комплексный подход, а не только сдерживание старения сетей.

В этом году 800 млн рублей пойдут на 140 коммунальных объектов, — рассказал Олег Кожемяко.

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Кроме того, в 2019 году в благоустройство придомовых территорий и городских парков будет потрачено 1,2 млрд рублей, а вместе с муниципалитетами всего Приморье потратит 1,8 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приморья Олег Кожемяко в своём первом отчете о работе возглавляемой им администрации перед региональным Заксобранием, решительно осудил работу КГУПов. Глава региона отметил, что в результате неэффективного управления ключевыми краевыми учреждениями, общий объём кредиторской задолженности КГУПов составил 11 млрд рублей. В числе должников Олег Кожемяко указал КППК «Крайстрой», задолжавший 3 млрд рублей, а так же «Примавтодор», «Примтеплоэнерго», «Примводоканал», «Пластунавиа».