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В Приморье краевые предприятия задолжали 11 млрд рублей

Общество

Это стало возможным из-за неэффективного управления

Владивосток, 23 апреля 2019, 04:17 — REGNUM  Губернатор Приморья Олег Кожемяко в своём первом отчете о работе возглавляемой им администрации перед региональным Заксобранием, решительно осудил работу КГУПов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Глава региона отметил, что в результате неэффективного управления ключевыми краевыми учреждениями, общий объём кредиторской задолженности КГУПов составил 11 млрд рублей. В числе должников Олег Кожемяко указал КППК «Крайстрой», задолжавший 3 млрд рублей, а так же «Примавтодор», «Примтеплоэнерго», «Примводоканал», «Пластунавиа».

"Все краевые предприятия будут подвергнуты ревизии и инвентаризации», — заявил губернатор Приморья.

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Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Законодательного собрания Приморского края сразу в трёх чтениях утвердили корректировку регионального бюджета на 2019 год. Некоторые народные избранники считают, что на ознакомление и обсуждение поправок в главный финансовый документ края было слишком мало времени — проект был внесён за считанные дни до очередного заседания. Тем не менее корректировка принята, дефицит бюджета на 2019 год увеличен до предельно возможного показателя — 15 млрд рублей.

Олег Кожемяко избран губернатором в декабре 2018 года, после провальных для единороссов выборов в сентябре.

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Региональные и муниципальные бюджеты — 2019
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