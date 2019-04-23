Берлин, , 04:38 — REGNUM

Большая часть жителей Германии выступает за вывод ядерного оружия США с территории страны, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на результаты соцопроса, проведенного институтом YouGov.

Сообщается, что 59% опрошенных жителей выступают за вывод американского ядерного оружия с арсеналов в Германии, против вывода ядерного оружия выступили 18% респондентов. Также 53% опрошенных высказались за ратификацию правительством ФРГ договора о запрещении ядерного оружия, против высказался 21% жителей Германии. Всего в опросе приняли участие 2035 человек.

Газета отмечает, что, по данным экспертов, на территории Германии в настоящее время размещены около 20 американских ядерных боеприпасов, однако официально ни правительство ФРГ, ни американские власти не подтвердили эту информацию.