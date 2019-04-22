Руководитель «Альфа-Банка»: Запад хороший, Ельцин хороший, а Россия…

Москва, , 17:02 — REGNUM Запад готов к сотрудничеству, однако Россия не заслуживает любви и ведёт себя неподобающе, охмуренная лживой пропагандой. Об этом в интервью российскому изданию «Бизнес Online» заявил первый зампред совета директоров «Альфа-Банка» Олег Сысуев.

В 90-е годы бывший секретарь КПСС быстро прошёл по чиновничьей карьерной лестнице от руководителя Самары до вице-премьера при нескольких составах правительства РФ и даже первого замглавы президентской администрации. Сысуев последние 20 лет занимает должность первого зампреда совета директоров «Альфа-Банка», который, по его словам, «социально ориентированный банк».

Сысуев признался, что для него «лихие девяностые» были прекрасны. Он также уверен, что этот период был замечательным для России, которая тогда развивалась — в отличие от нынешнего периода.

«Лично для меня 90-е — это золотое время. Я горжусь тем, что я оказался в то время в политике. Я думаю, что это было лучшее время, несмотря на то, что сравнить мое благосостояние того времени и сегодняшнее просто невозможно. Понятно, что у меня взгляд исключительно заинтересованного человека, но я считаю, что, несмотря на все вывихи, которые тогда были, страна развивалась, становилась более открытой, во всех отраслях старалась быть цивилизованной. Мне кажется, что сейчас мы, в силу не буду говорить каких причин, откатываемся назад. И цементируем этот откат. Меня это сильно пугает», — сообщил первый зампред Совета директоров «Альфа-Банка».

По его мнению, Россия не желает вписываться в западную цивилизацию: «Да, не хотим вписываться и считаем, что мы можем жить обособленно, стоим в обиженной позе». На самом же деле, уверен Сысуев, ситуация совсем иная: «Для Запада дела российские на десятом месте».

Банкир подверг критике двуличие российских пропагандистов, которые обзавелись недвижимостью на Западе, «учат своих детей за границей, лечат там своих родителей, сами там живут большую часть времени», а российским телезрителям «рассказывают про плохой Запад, а сами лично его очень любят». Поддерживают такие настроения российские спецслужбы, которые ошибочно «считают, что у нас кругом враги, все нас не любят и готовы захватить матушку-Россию».

«Мы вон захватили Крым, и сколько туда денег пришлось вбухивать», — посетовал Сысуев.

Он также считает, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США. По словам Сысуева, Запад намного лучше, чем его представляют в нашей стране.

«Если вести себя правильно, цивилизовано и по-рыночному, то Запад готов к сотрудничеству. Да, безусловно, сейчас есть некий негативный налет, рожденный активной пропагандистской войной, я думаю, что в большей степени с нашей стороны. Ну, а что мы хотим? Мы у них там людей убиваем, самолеты сбиваем. А потом нагло врем и не признаемся. За что нас любить?» — заявил первый зампред совета директоров «Альфа-Банка».

По информации издания, 66-летний Олег Сысуев до 1991 года работал в Куйбышеве, был секретарём парткома Куйбышевского объединенного авиаотряда. Указом президента РФ Бориса Ельцина 31 декабря 1991 года был назначен главой администрации города Самары и был градоначальником до 1997 года, пока не получил пост зампреда правительства РФ. Вице-премьером Сысуев было до 1999 года, пока не был назначен первым заместителем главы администрации президента РФ. В том же году он занял пост первого зампреда совета директоров «Альфа-Банка».

Отметим, в последние годы в духе Олега Сысуева любит делать публичные заявления руководитель «Белгазпромбанка» — дочерней структуры российского холдинга в Белоруссии Виктор Бабарико. Банк получил сомнительную известность поддержкой националистов в другой части Союзного государства, где оскорбления посла России стали обыденностью, а проявления русофобии заметно усилились.