Кадыров: в Чечне считается неприличным не иметь детей

Грозный, , 16:22 — REGNUM Рост населения Чечни за последние три года составил 4,5%. Глава республики Рамзан Кадыров объяснил такие позитивные демографические показатели в том числе национальными традициями. По его словам, семьи региона всегда обзаводятся детьми, так как не иметь потомства считается неприличным.

«В обществе считается неприличным не иметь в семье детей», — приводит словам Кадырова РИА Новости.

К тому же власти региона, как отметил чеченский лидер, принимают меры, к тому чтобы оказывать помощь семьям с детьми, строить детские сады, больницы, поэтому для увеличения рождаемости есть все предпосылки.

Особо отметил Кадыров нравственную составляющую. Так, дети в Чечне не остаются без призора, в регионе нет детских домов. А с молодежью проводится системная воспитательная работа, которая позволила многократно снизить уровень потребления алкоголя и наркотиков. Кроме того, действует комиссия по восстановлению семей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Чечне примирились более 1500 семейных пар. Как отметил Рамзан Кадыров, сохранение семьи — ключевая задача для обеспечения стабильности и устойчивого роста. В регионе на 1000 заключенных браков приходится всего 0,6 случаев разводов. Чечня является лидером в России по наименьшему числу разводов, согласно данным Росстата.

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