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Кличко — жителям Киева: Отключать горячую воду будут, но ненадолго

Общество

Половину 2018 года в Киеве не было горячей воды

Киев, 22 апреля 2019, 09:42 — REGNUM  Мэр Киева Виталий Кличко пообещал жителям города, что в 2019 году не будет такого долгого отключения горячей воды, как годом ранее. Об этом сообщило 21 апреля информационное агентство «Укринформ».

"В этом году будут работы по замене труб. Только с этим могут быть связаны краткосрочные отключения воды, но такого массового отключения, как было в прошлом году, в этом году не будет», — пообещал он.

Напомним, в 2018 году в Киеве около полугода не было горячей воды. Ранее Виталий Кличко заявлял, что Киеву вообще не нужна система централизованного горячего водоснабжения. Удобства должны остаться только у тех, кто может себе позволить установку бойлера.

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