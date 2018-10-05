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Кличко призвал киевлян становиться независимыми от центрального отопления

Общество

Горячая вода есть у тех, кто может позволить себе бойлер

Кличко призвал киевлян становиться независимыми от центрального отопления
Цитата из к/ф «12 стульев». реж Леонид Гайдай. 1971. СССР
Отключили горячую воду

Киев, 5 октября 2018, 20:01 — REGNUM  Отсутствие горячей воды в Киеве решается с помощью бойлера, заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко 4 октября журналистам издания «Украинская правда».

Политик считает, что граждане Украины должны получить независимость от системы централизованного теплоснабжения, которая досталась в наследство от СССР. Для этого каждый должен установить дома бойлер.

Отметим, что обладатели бойлеров регулярно сталкиваются с другим наследием СССР — системой электроснабжения, которая не была рассчитана на массовое использование столь энергоёмкого оборудования.

Напомним, в Киеве более полугода нет горячей воды. Причиной стал конфликт между НАК «Нафтогаз» и компанией «Киевтеплоэнерго», которая не унаследовала долги своей предшественницы — компании «Киевэнерго».

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Проблемы ЖКХ Украины
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